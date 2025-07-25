Jul 25, 2025 9:21 PMClock
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"هيئة البث": نتنياهو أجرى اليوم مشاورات أمنية محدودة لبحث خطة أجهزة الأمن للتعامل مع غزة

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