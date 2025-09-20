Sep 20, 2025 8:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لتقليص الفجوات في المفاوضات بين إسرائيل وسوريا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o