Jun 22, 2025 8:20 AMClock
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هيئة البث العامة الإسرائيلية: 10 ضربات في إسرائيل جراء وابل الصواريخ الإيرانية ردا على ضرب المنشآت النووية

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