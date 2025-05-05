May 5, 2025 8:37 AMClock
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هيئة البث العامة الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة: مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على توسيع تدريجي للهجوم على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة

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