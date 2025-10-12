Oct 12, 2025 1:36 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الاسرائيلية: إسرائيل لم تتلقَّ بعد أي معلومات رسمية بشأن تقديم موعد إطلاق الرهائن

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o