Apr 11, 2025 3:29 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: 20 عضواً في الكنيست من أحزاب الائتلاف تلقوا رسائل تهديد في مغلفات، يحتوي بعضها على مادة كيميائية

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