Apr 4, 2025 7:57 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي: لا نريد المواجهة مع تركيا لكننا سنمنعها من وضع قواعد لها في سوريا

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