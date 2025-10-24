Oct 24, 2025 11:51 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة: واشنطن تضغط على الوسطاء وعلى حماس لدفع قضية تسليم جثامين الرهائن قدما

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o