Jul 23, 2025 9:18 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر مقرب من الحكومة السورية: عودة إيران وتنظيم داعش إلى المنطقة ستُشكل تهديدا لأمن إسرائيل

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