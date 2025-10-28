Oct 28, 2025 7:57 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر غربي: الأجواء في لبنان مشحونة جدًا واحتمال اندلاع مواجهة مع إسرائيل مرتفع ولا يمكن منعه كليًا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o