Jul 23, 2025 12:36 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر فلسطينية :من المرجح أن توافق إسرائيل على طلب حماس فتح معبر رفح

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