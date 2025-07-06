Jul 6, 2025 8:40 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو قد يطلب من ترمب رسميا ضمانات مكتوبة بمهاجمة إيران مستقبلا إذا رصد تقدم بمشروعها النووي أو صاروخي

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