Oct 27, 2025 9:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو سيزور مقر التنسيق المدني العسكري الأميركي في إسرائيل يوم الأربعاء لبحث تطورات تنفيذ اتفاق غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o