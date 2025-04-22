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Apr 22, 2025 4:39 PM
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2025-05-02 07:22:42
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وسائل إعلام إسرائيلية: شظايا اعتراض الصاروخ اليمني اخترقت سطح حضانة في بلدة مشمار هعيمق جنوب حيفا
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بكين تدعو واشنطن "لتصحيح ممارساتها السيئة" قبل التفاوض بشأن الرسوم الجمركية
7:19 AM
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7:16 AM
الاتحاد الأوروبي يقترح شراء سلع أميركية إضافية بقيمة 50 مليار يورو
7:10 AM
التلفزيون العربي: ارتفاع حصيلة القتلى إلى 6 في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة
7:05 AM
وزير الخارجية الأميركي: أوكرانيا لن تعود إلى حدود ما قبل 2014
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وسائل إعلام إسرائيلية: شظايا اعتراض الصاروخ اليمني اخترقت سطح حضانة في بلدة مشمار هعيمق جنوب حيفا
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عدل وأمن
اقليميات
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