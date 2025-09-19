9:43 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو اتهم الأردن خلال اجتماع الكابينت بالمسؤولية عن عملية معبر اللنبي أمس

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o