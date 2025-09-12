1:50 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: مصابان إسرائيليان حالة أحدهما خطيرة في عملية طعن بالقدس نفذها عربي من بلدة شعفاط

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o