Apr 28, 2025 10:08 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: مراقب الدولة يعلن أن مكتبه بدأ مراجعة كيفية تعامل الحكومة مع مسألة المخطوفين بغزة

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