Jul 3, 2025 2:43 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الوزراء المصغر يعقد جلسة مساء اليوم على خلفية الاتصالات بشأن صفقة التبادل

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