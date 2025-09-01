Sep 1, 2025 8:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: لدى إسرائيل دعم من ترامب للقتال في غزة لكن مدته الزمنية ليست مفتوحة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o