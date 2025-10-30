7:58 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية: لا يوجد أي نشاط لتوسيع المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عند "الخط الأصفر" في قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o