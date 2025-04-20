Apr 20, 2025 8:59 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: قلق كبير بإسرائيل من أن الولايات المتحدة قد تقدم تنازلات لإيران بشأن تخصيب اليورانيوم

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