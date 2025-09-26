Sep 26, 2025 8:07 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: ويتكوف وكوشنير نقلا رسالة لنتنياهو أمس بأن ترمب يريد أن يرى نهاية للحرب في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o