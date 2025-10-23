9:09 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مسؤول: لن نسمح للأونروا بالعمل في غزة حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o