Jul 7, 2025 8:05 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر فلسطيني: ترامب مستعد لضمان عدم عودة إسرائيل للقتال بعد انتهاء الـ60 يوماً من وقف إطلاق النار إذا رأى ذلك مناسباً

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