Jul 8, 2025 9:39 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي: مفاوضات الدوحة قد تستمر لما بعد الأسبوع المقبل

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