Jul 24, 2025 9:00 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي: لا انهيار في المحادثات بشأن غزة وسنعود إلى قطر عندما يكون هناك تقدم

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