Apr 14, 2025 8:19 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: مستعدون للتنازل ولكن ليس على حساب القضاء على حماس

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