Oct 24, 2025 8:01 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: لم تَرِد أي إشارة من الصليب الأحمر حتى الآن بشأن تسليم دفعة جديدة لرفات رهائن إسرائيليين في الساعات المقبلة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o