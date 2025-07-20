Jul 20, 2025 9:29 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع: الجيش مستعد لإبداء المرونة في انتشاره للتوصل إلى صفقة

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