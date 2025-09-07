7:44 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: واشنطن نقلت إلى حماس مبادئ لمقترح اتفاق شامل يشمل الإفراج عن جميع الأسرى وإنهاء الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o