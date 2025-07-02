Jul 2, 2025 8:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو وكاتس يعتقدان أنه يجب العمل على طرد حماس من حكم غزة عبر اتفاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o