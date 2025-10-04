10:29 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات: من المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة قريبا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o