Aug 2, 2025 9:26 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يتحفظ على تحركات القيادة السياسية وغير راض عن نية توسيع المناورات بغزة

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