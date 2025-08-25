Aug 25, 2025 4:28 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إطلاق النار على مستشفى يتطلب موافقات من القيادة العليا وأحيانا من رئيس الأركان

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o