Jul 18, 2025 7:04 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: إسرائيل تمنح الرئيس السوري وقتا محددا للسيطرة على الأحداث في السويداء

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