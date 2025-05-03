May 3, 2025 10:53 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية: إسرائيل لا تشن ضربات على اليمن لأن الولايات المتحدة تقوم بعمل جيد هناك

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