Aug 3, 2025 9:29 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن عائلات الأسرى: جميع المخطوفين الإسرائيليين في خطر ويجب الانسحاب من قطاع غزة

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