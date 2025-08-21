Aug 21, 2025 7:29 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

هيئة البث الإسرائيلية عن سفير واشنطن لدى إسرائيل: سنحترم كل قرار تتخذه حكومة إسرائيل بشأن صفقة إعادة المخطوفين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o