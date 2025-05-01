May 1, 2025 9:39 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس مجلس بلدة ماتيه يهودا قرب القدس: أجلينا أكثر من 10 آلاف من السكان بسبب الحرائق

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