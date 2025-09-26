Sep 26, 2025 3:43 PMClock
أبرز الأحداث
هيئة البث الإسرائيلية عن جندي في غزة: أمرنا صباح اليوم بتأمين دخول شاحنات تحمل مكبرات صوت ضخمة إلى القطاع لإسماع سكانه خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

