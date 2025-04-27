Apr 27, 2025 10:15 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن باراك: نتنياهو يخدع ترامب ويقول إن على إسرائيل الخضوع لحماس أو التخلي عن المخطوفين

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