May 2, 2025 8:38 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هدف العملية في غزة إعادة المخطوفين والضغط عسكريا للتقدم بالمفاوضات وإخضاع حماس

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