Apr 10, 2025 10:54 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: لا يمكن لشخص في قاعدة عسكرية توقيع رسالة ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة

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