Jun 20, 2025 1:25 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: شركة الطيران العالمية "إيزي جت" تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل" حتى تشرين الثاني المقبل

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