Jul 20, 2025 2:17 PMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: سحب لواءي المظليين والكوماندوز التابعين للفرقة 98 من قطاع غزة

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