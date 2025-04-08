Apr 8, 2025 7:39 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض لم تحقق أي تقدم في المفاوضات أو خفض للرسوم الجمركية

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