Jul 3, 2025 10:05 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية : زيادة الضغط العسكري ضمن خطة قبيل التوصل لصفقة غزة

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