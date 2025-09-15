Sep 15, 2025 9:41 PMClock
أبرز الأحداث
هيئة البث الإسرائيلية: روبيو أبلغ مسؤولين في إسرائيل أن زيارته لقطر هدفها استئناف المفاوضات

