Apr 10, 2025 8:54 AMClock
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هيئة البث الإسرائيلية: رسالة جنود الاحتياط بسلاح الجو تؤكد أن استمرار الحرب لا يحقق أيا من أهدافها المعلنة

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