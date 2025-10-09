Oct 9, 2025 9:47 AMClock
أبرز الأحداث
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعرض على مجلس الوزراء المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

